Günlük Burç Yorumları: 26 Haziran Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 25 Haziran 2023 - 17:30

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Sevgili yengeçler, olaylar karşısında çok alıngan davranmanız insanların sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün. Bugün duygularınız ile mantığınız çatışıyor. Yakınlarınızın kalbini kırmayın, empati yeteneğinizi kullanın.