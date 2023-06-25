Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Haziran Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, olaylar karşısında çok alıngan davranmanız insanların sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün. Bugün duygularınız ile mantığınız çatışıyor. Yakınlarınızın kalbini kırmayın, empati yeteneğinizi kullanın.
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