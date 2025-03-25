Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Mart 2025 - 15:52

Güncelleme: 25 Mart 2025 - 15:52

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Sevgili yengeç, kendini desteksiz ve yalnız hissediyorsun. Adım atmasını beklediğin kişilerden dolayı yaşadığın hayal kırıklıkları, beklentilerini azalttığında son bulacak. Bu aralar, kendi iç dünyana yönelip kendi içindeki çocukla barışmalısın.



