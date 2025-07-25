Günlük Burç Yorumları: 26 Temmuz Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu
Gelir ve harcamalarla ilgili konular öne çıkıyor. Sahip olduklarını korumak ve değerini göstermek isteyebilirsin. Estetik ya da lüks alımlar cazip görünebilir. Maddi konularda gurura kapılmamaya dikkat.
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Gelir ve harcamalarla ilgili konular öne çıkıyor. Sahip olduklarını korumak ve değerini göstermek isteyebilirsin. Estetik ya da lüks alımlar cazip görünebilir. Maddi konularda gurura kapılmamaya dikkat.