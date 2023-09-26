Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Eylül Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler bugün duygusal anlamda fazla dolusunuz. Kendinizi biraz dengelemeniz gerekiyor. Hislerinizin çok kuvvetli olduğu bir gün. Hayalleriniz ve duygularınız sizi ele geçirmiş durumda. Çocuklarla veya aile gibi gördüğünüz kişilerle vakit geçirmek iyi gelecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- İktidar 'sefalete devam' dedi
- Kılıçdaroğlu’nu bırak AKP dönemine bak
- Sıcak kulis... İşte MHP'nin Soylu planı
- Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
- 'Sana bana ne oluyor?' demişti
- Kopenhag'dan Grabara açıklaması!
- Letonya maçının stadı değişti!
- Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması