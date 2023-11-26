Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Kasım Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu günlük yorumu:
Sizi ruhsal bunalıma iten gelişmeler bu günlerde biraz artış gösterebilir. Yapmanız gereken şey biraz kendi dünyanıza çekilmek. Yalnızlık iyi gelecektir. Kendinizle iletişim kurun. Aradığınız cevapları kendinizde bulacaksınız.
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