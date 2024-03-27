Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu günlük yorumu:
İnişli çıkışlı ruh halinizin insanlardan soyutlanmanıza yol açıyor sevgili yengeçler. Bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızla yüzleşin, ihtiyaçlarınızın farkına varın. Psikolojik sağlığınıza yönelmek ve manevi çalışmalar iyi hissettirebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rusya'dan Fenerbahçe açıklaması!
- Menzilciler İstanbul'da birbirine girdi
- Ümit Özdağ'dan açıklama!
- DEM Parti'den 'Demirtaş' açıklaması
- Yargıtay’da Menzil etkisi!
- Ben ona 'Bakan olamazsın' demedim...
- Ülkücülerden 'İmamoğlu' provokasyonu
- Fizikçi Kaku'dan geleceğe dair sıradışı tahminler
- Diyarbakır'da dikkat çeken çıkış
- Kamu bankaları verdiği sözü tutmadı!