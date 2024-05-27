Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeçler:
Bugün hem parasal konularda hem de sağlık alanında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir sevgili yengeçler. Fazla düşünüp sorunları gözünüzde büyüttükçe çözümsüz hale geliyor. Hislerinize güvenin. Sezgilerinizi dinlerseniz pişman olmayacaksınız.
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