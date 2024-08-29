Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Cuma Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Ağustos 2024 - 16:01

Güncelleme: 29 Ağustos 2024 - 16:01

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Uzun zamandır ihmal ettiğiniz yakın çevrenizle alakalı hatalarınızı telafi edebileceğiniz bir gün. Önemli kararlar, iş ve görüşmeler için uygun değil çünkü fazla duygusalsınız. Duygusal bağ kurabileceğiniz kişilerle vakit geçirmek bugün en iyisi...