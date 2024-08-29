Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Uzun zamandır ihmal ettiğiniz yakın çevrenizle alakalı hatalarınızı telafi edebileceğiniz bir gün. Önemli kararlar, iş ve görüşmeler için uygun değil çünkü fazla duygusalsınız. Duygusal bağ kurabileceğiniz kişilerle vakit geçirmek bugün en iyisi...
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