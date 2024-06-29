Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran Pazar Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Haziran 2024 - 16:23

Güncelleme: 29 Haziran 2024 - 16:23

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Birkaç gündür ilişkileriniz problemli, duygularınız inişli çıkışlıydı. Bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı tanıyın. Sağlığınıza yönelmek, kendi kendinizi şifalandırmak, spiritüel çalışmalar çok daha iyi hissettirebilir. Kendinizle aranızı iyi tutun..