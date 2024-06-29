Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Birkaç gündür ilişkileriniz problemli, duygularınız inişli çıkışlıydı. Bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı tanıyın. Sağlığınıza yönelmek, kendi kendinizi şifalandırmak, spiritüel çalışmalar çok daha iyi hissettirebilir. Kendinizle aranızı iyi tutun..
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