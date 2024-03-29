Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Mart 2024 - 16:15

Güncelleme: 29 Mart 2024 - 16:15

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

İş hayatınızın ve sağlığınızın gündemde olduğu bir gün sevgili yengeçler. Aceleci olmayın, işlerinizi planlarsanız daha rahat edersiniz. Hata yapmaya açık bir gün. Net kararlar almaktan kaçının çünkü edindiğiniz bilgiler eksik olabilir.