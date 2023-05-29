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Günlük Burç Yorumları: 30 Mayıs Salı Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 30 Mayıs Salı Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 29 Mayıs 2023 - 17:30

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Sevgili yengeçler, olaylar karşısında çok alıngan davranmanız insanların sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün fakat siz başarırsınız. Bugün duygularınız ile mantığınız çatışıyor, siz mantığınızı seçin. Adaletli olduğunuz sürece kazanan siz olacaksınız. 



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