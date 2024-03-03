Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mart Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu :
Aile büyüklerinizden değer verdiğiniz kişilerin sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacağınız bir gün. İş yükünüzün yanı sıra artan ailevi sorumluluklar biraz yorsa da günün sorunda kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz.
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