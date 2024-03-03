Günlük Burç Yorumları: 4 Mart Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Mart 2024 - 16:07

Güncelleme: 03 Mart 2024 - 16:07

Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu :

Aile büyüklerinizden değer verdiğiniz kişilerin sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacağınız bir gün. İş yükünüzün yanı sıra artan ailevi sorumluluklar biraz yorsa da günün sorunda kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz.