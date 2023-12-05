Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, bugün sabah saatlerinde maddi konular ön plana çıkıyor. Günün ikinci yarısı arkadaş çevrenle keyifli vakit geçirebilir, seyahat planları yapabilirsin. Eğitim-öğretim konularında daha kolay ilerlemek için kendine plan-program yapmak için bugün çok uygun.
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