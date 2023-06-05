Günlük Burç Yorumları: 6 Haziran Salı Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 05 Haziran 2023 - 17:30

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

İş yoğunluğunuzun fazla olduğu zamanlardan geçiyorsunuz. Özel ilişkileriniz ve sorumluluklarınız arasında kuramadığınız denge, sevdiklerinizin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Anlayış bekleseniz de denge kurmak sizin elinizde.