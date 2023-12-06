Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Aralık 2023 - 17:55

Güncelleme: 06 Aralık 2023 - 17:55

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Sevgili yengeçler, olaylar karşısında çok alıngan davranmanız insanların sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün. Bugün duygularınız ile mantığınız çatışıyor. Yakınlarınızın kalbini kırmayın, empati yeteneğinizi kullanın.



