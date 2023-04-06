Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Birkaç gündür ilişkileriniz problemli, duygularınız inişli çıkışlıydı. Bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı tanıyın. Sağlığınıza yönelmek, kendi kendinizi şifalandırmak, spiritüel çalışmalar çok daha iyi hissettirebilir. Kendinizle aranızı iyi tutun.
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