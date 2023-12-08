Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Aralık 2023 - 16:39

Güncelleme: 08 Aralık 2023 - 16:39

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Birkaç gündür ilişkileriniz problemli, duygularınız inişli çıkışlıydı. Bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı tanıyın. Sağlığınıza yönelmek, kendi kendinizi şifalandırmak, spiritüel çalışmalar çok daha iyi hissettirebilir. Kendinizle aranızı iyi tutun..