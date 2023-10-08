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Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 08 Ekim 2023 - 16:59

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Maddi anlamda kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak yeni adımlar atma hazırlığında olabilirsiniz. Risk içeren adımlar atmayın, araştırmalarınızı iyi yapın. Bugün sağlık sorunlarınız gündemde olabilir. Daha fazla ihmal etmeyin. 



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