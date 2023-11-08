Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, çevreniz tarafından fikirlerinize önem veriliyor. Bugün yeni kararlar gündemde olabilir. Sizden yaşça büyük insanlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Empati yeteneğinizi kullanmanın tam zamanı.
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