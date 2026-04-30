Zirveyi kimseye bırakmayan, en hırslı burçlar...

Astroloji dünyasında bazı burçların haritaları, tamamen liderlik ve güç üzerine kuruludur. Onlar için sıradan bir hayat veya arka planda kalmak kabul edilemez bir durumdur. İşte gözünü zirveye diktiğinde önünde durulmayan o 3 burç...

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Oğlaklar için kariyer, hayatın merkezidir. Onlar başarıya asansörle değil, tırnaklarıyla kazıyarak, merdivenleri tek tek çıkarak ulaşırlar. En büyük yetenekleri sarsılmaz disiplinleridir. Herkesin pes edip eve gittiği saatlerde ofiste kalarak o projeyi tamamlayan kişi daima bir Oğlak'tır.

KOÇ BURCU (21 MART - 19 NİSAN)

Koçların hırsı tamamen "birinci olma" tutkusundan beslenir. Rekabetin kokusunu aldıkları anda içlerindeki savaşçı uyanır. Yenilgiyi asla kabul etmezler; düştükleri yerden çok daha agresif ve kararlı bir şekilde kalkarlar. Onlara "Bunu başaramazsın" demek, yapılabilecek en büyük hatadır çünkü o işi inat uğruna kusursuzca yapacaklardır.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Aslanların kariyer hırsı, takdir edilme ve sahnede olma arzusuyla şekillenir. Yaptıkları işin parlamasını, kitleler tarafından alkışlanmasını isterler. Liderlik vasıfları doğuştan geldiği için kimsenin emri altına girmekten hoşlanmazlar.