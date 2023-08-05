0.59 dolarlık oyunun fiyatı 1 milyon dolara çıktı gündem oldu!
Steam'de yer alan bir korku oyunu normalde 0.59 dolar gibi ucuz bir fiyattan satılıyordu. Sonra oyunun fiyatında inanılmaz bir artış oldu ve ortalık karıştı.
Steam'de ve pek çok platformda artık oyun fiyatlarının artışını kanıksamış durumdayız ancak Spooky Men adlı bir korku oyunu çok da iyi bir oynanış/grafik sunmuyor olmasına rağmen 0.59 dolarlık fiyat etiketinin 999.999.99 dolar olmasıyla bir anda gündem oldu. Oyunun fiyat etiketindeki bu değişiklik artık unutulmuş ya da hiçbir zaman gündem olmamış bu oyunu gündeme taşıdı.
OYUNUN REKLAMI İÇİN YAPILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
ABD'de 999.999.99 dolar yani 1 milyon dolarlık fiyatıyla bizleri karşılayan oyun, Rusya'da 9.999.999 ruble ile, Türkiye'de ise 999.999.99 TL'lik fiyata sahip.
Oyunun geliştirici stüdyosu Bloody Bear'ın söz konusu fiyat etiketini inanılmaz boyutlara ulaştırması, oyunun tekrar konuşulması ve insanların merak ederek oyunla ilgili paylaşım yaparak oyunun yayılması için olabilir. En azından oyun meraklıları bu şekilde düşünüyor.
Bu plan eğer gerçekse tutmuş görünüyor zira oyunun reytingi kısa süre içinde ivme kazandı. Oyunun reytingi yükseldi ve yüzde 62 oldu. Gündem oldukça oyunun daha da olumlu geri dönüş alması bekleniyor.
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