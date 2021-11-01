1 Kasım'dan itibaren WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar neler?

01 Kasım 2021 Pazartesi, 16:41

WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren iOS 9, Android 4.0.3 veya daha düşük sürüme sahip cihazlara sahip kullanıcılar, mesajlaşma platformunun güncellemesinden faydalanamayacak.

Şu anda dünya çapında 2 milyar WhatsApp kullanıcısı var. Güncelleme 1 Kasım'da sona erdiğinde, 53 Android modeli ve iPhone modeli uygulamaya erişimi kaybedecek.

İşte o telefonlar:

APPLE

iPhone SE,

iPhone 6S,

iPhone 6S Plus

SAMSUNG

Samsung Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2;

Optimus F7;

Optimus F5;

Optimus L3 II Dual;

Optimus F5;

Optimus L5;

Best L5 2

Optimus L5 Dual;

Optimus L3 II;

Optimus L7;

Optimus L7 II Dual;

Optimus L7 II;

Optimus F6 Enact;

Optimus L4 II Dual;

Optimus F3;

Optimus L4 II;

Best L2 2;

Optimus Nitro HD ? 4X HD;

Optimus F3Q.

ZTE

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Large Memo.

Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Ascend D Quad XL;

Ascend D1 Quad XL;

Ascend P1 S;

Ascend D2.

SONY

SonySony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Xperia Arc S.

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Kaynak: Haber Global