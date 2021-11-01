1 Kasım'dan itibaren WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar neler?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bugünden itibaren bazı telefonlara desteğini kesti. Bu, söz konusu modellerin artık uygulama ile uyumlu olmayacağı anlamına geliyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2021 Pazartesi, 16:41
1 Kasım'dan itibaren WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar neler?
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WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren iOS 9, Android 4.0.3 veya daha düşük sürüme sahip cihazlara sahip kullanıcılar, mesajlaşma platformunun güncellemesinden faydalanamayacak.

Şu anda dünya çapında 2 milyar WhatsApp kullanıcısı var. Güncelleme 1 Kasım'da sona erdiğinde, 53 Android modeli ve iPhone modeli uygulamaya erişimi kaybedecek.

İşte o telefonlar:

APPLE

iPhone SE,

iPhone 6S,

iPhone 6S Plus

SAMSUNG

Samsung Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2;

Optimus F7;

Optimus F5;

Optimus L3 II Dual;

Optimus F5;

Optimus L5;

Best L5 2

Optimus L5 Dual;

Optimus L3 II;

Optimus L7;

Optimus L7 II Dual;

Optimus L7 II;

Optimus F6 Enact;

Optimus L4 II Dual;

Optimus F3;

Optimus L4 II;

Best L2 2;

Optimus Nitro HD ? 4X HD;

Optimus F3Q.

ZTE

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Large Memo.

Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Ascend D Quad XL;

Ascend D1 Quad XL;

Ascend P1 S;

Ascend D2.

SONY

SonySony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Xperia Arc S.

DİĞER

Alcatel One Touch Evo 7

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

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Wiko Cink Five

Wiko Darknight

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Kaynak: Haber Global



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