1 Kasım'dan itibaren WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar neler?
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bugünden itibaren bazı telefonlara desteğini kesti. Bu, söz konusu modellerin artık uygulama ile uyumlu olmayacağı anlamına geliyor.
WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren iOS 9, Android 4.0.3 veya daha düşük sürüme sahip cihazlara sahip kullanıcılar, mesajlaşma platformunun güncellemesinden faydalanamayacak.
Şu anda dünya çapında 2 milyar WhatsApp kullanıcısı var. Güncelleme 1 Kasım'da sona erdiğinde, 53 Android modeli ve iPhone modeli uygulamaya erişimi kaybedecek.
İşte o telefonlar:
APPLE
iPhone SE,
iPhone 6S,
iPhone 6S Plus
SAMSUNG
Samsung Galaxy Trend Lite
Galaxy Trend II
Galaxy SII
Galaxy S3 mini
Galaxy Xcover 2
Galaxy Core
Galaxy Ace 2
LG
Lucid 2;
Optimus F7;
Optimus F5;
Optimus L3 II Dual;
Optimus F5;
Optimus L5;
Best L5 2
Optimus L5 Dual;
Optimus L3 II;
Optimus L7;
Optimus L7 II Dual;
Optimus L7 II;
Optimus F6 Enact;
Optimus L4 II Dual;
Optimus F3;
Optimus L4 II;
Best L2 2;
Optimus Nitro HD ? 4X HD;
Optimus F3Q.
ZTE
Grand S Flex;
V956;
Grand X Quad V987;
Large Memo.
Huawei
Ascend G740;
Ascend Mate;
Ascend D Quad XL;
Ascend D1 Quad XL;
Ascend P1 S;
Ascend D2.
SONY
SonySony Xperia Miro
Sony Xperia Neo L
Xperia Arc S.
DİĞER
Alcatel One Touch Evo 7
Archos 53 Platinum
HTC Desire 500
Caterpillar Cat B15
Wiko Cink Five
Wiko Darknight
Lenovo A820
UMi X2
Faea F1
THL W8
Kaynak: Haber Global
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