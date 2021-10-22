WhatsApp'tan yeni 'video' özelliği müjdesi
BİR YANDAN YAZIP BİR YANDAN VİDEO OYNATILABİLECEK
Haber Global'in aktardığına göre, bu özellikle WhatsApp'tan gelen YouTube bağlantılarına tıklayıp video açıldığında mesaj yazarken bir yandan da köşede videonun oynaması sağlanabiliyor.
Bu sistem için sunulacak yeni güncelleme ise resim içinde resim için çeşitli ayarlamalar vadediyor.
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