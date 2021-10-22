WhatsApp'tan yeni 'video' özelliği müjdesi

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 12:08
<p>WhatsApp'a gelen son güncellemede "resim içinde resim" özelliği sayesinde videolar, YouTube videoları önde ya da arkada oynaması seçilebilecek.<br></p>

WhatsApp'a gelen son güncellemede "resim içinde resim" özelliği sayesinde videolar, YouTube videoları önde ya da arkada oynaması seçilebilecek.

<p>Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni bir özellik güncellemesi getirdi.</p><p>Son gelen Whatsapp güncellemesi ile ekranın bir kısmında video izlenebilecek.<br></p>

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni bir özellik güncellemesi getirdi.

Son gelen Whatsapp güncellemesi ile ekranın bir kısmında video izlenebilecek.

<p><strong>BİR YANDAN YAZIP BİR YANDAN VİDEO OYNATILABİLECEK</strong></p><p>Haber Global'in aktardığına göre, bu özellikle WhatsApp'tan gelen YouTube bağlantılarına tıklayıp video açıldığında mesaj yazarken bir yandan da köşede videonun oynaması sağlanabiliyor.</p><p>Bu sistem için sunulacak yeni güncelleme ise resim içinde resim için çeşitli ayarlamalar vadediyor.</p>

BİR YANDAN YAZIP BİR YANDAN VİDEO OYNATILABİLECEK

Haber Global'in aktardığına göre, bu özellikle WhatsApp'tan gelen YouTube bağlantılarına tıklayıp video açıldığında mesaj yazarken bir yandan da köşede videonun oynaması sağlanabiliyor.

Bu sistem için sunulacak yeni güncelleme ise resim içinde resim için çeşitli ayarlamalar vadediyor.

<p><strong>VİDEO DAHA ARKADA KALIYOR, METİN ÖN KISIMDA</strong></p><p>Güncelleme sonrasında video biraz daha arka planda kalırken metin seçeneği ön kısımda görülüyor.</p>

VİDEO DAHA ARKADA KALIYOR, METİN ÖN KISIMDA

Güncelleme sonrasında video biraz daha arka planda kalırken metin seçeneği ön kısımda görülüyor.

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