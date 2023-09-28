1.200 yıllık gizem çözüldü: Kabızlıktan öldü... Sakın yemeyin

1.200 yıl önce yaşamış olan bir adamın neden öldüğü keşfedildi. Adamın yediği yiyeceklerden dolayı kabız olduğu ve bu yüzden öldüğü öğrenildi. İşte adamın yediği yiyecekler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 16:45
1.200 yıllık gizem çözüldü: Kabızlıktan öldü... Sakın yemeyin
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Arkeologlar, Güney Teksas'ın Aşağı Pecos Kanyon Bölgesi'nde bulunan ve yaklaşık 1.200 yıl öncesine ait bir adamın kalıntılarını incelediler. Bu bölgede daha önce yaklaşık 150 mumyalanmış ceset bulunsa da, bu yetişkin erkek kalıntısı, doğal mumyalanma süreciyle olağanüstü iyi korunduğu için araştırmacıların dikkatini çekti.

Araştırmacılar, bu ölümcül kabızlık vakası geçiren adamın kalıntısını inceleyerek ölümünden önceki beslenme alışkanlıkları hakkında önemli bilgilere ulaştılar. Bu çalışma, saç analizi ve dışkı kalıntılarının incelenmesi sayesinde adamın son aylarına ışık tuttu.

ÇOK MİKTARDA ÇEKİRGE TÜKETMİŞ

Elde edilen verilere göre, adam Chagas hastalığına yakalanmıştı ve son aylarında yeterince beslenemediği için hareketsiz kalmış olabileceği düşünülmektedir. Ancak toplumun desteğiyle beslendiği belirtiliyor. Ayrıca, ilginç bir şekilde, adamın o dönemde alışılmadık miktarda çekirge tükettiği tespit edildi.

Araştırmacılardan Karl Reinhard, "Bacaklarını kesiyorlardı ve çoğunlukla sıvı bakımından zengin gövdesini yani çekirgenin ezilebilir kısmını veriyorlardı. Bu, megakolon deneyiminin ilk aşamalarında yemesi daha kolay olurdu" dedi.

Yapılan incelemeler ayrıca bağırsak sisteminde yoğun bir baskı olduğunu gösterdi. Bu ölüm vakasının patoloji tarihinde benzersiz olduğu belirtildi.

Bu çalışma, International Journal of Paleopathology'de yayımlandı.


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