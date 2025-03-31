16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü yeniden oluşturuldu

Yayınlanma: 31.03.2025 - 05:44

Güncelleme: 31.03.2025 - 05:44

Dijital ortamda canlandırılan yüzde, yuvarlak hatlar, dar göz çizgisi, düz burun yapısı dikkat çekti. Bilim insanları, 3 boyutlu teknolojiyi kullanarak 16 bin yıl önce yaşamış tarih öncesi bir insanın yüzünü yeniden oluşturdu.

Journal of Archaeological Science dergisinde yayınlanan araştırma, erken dönem insan fizyolojisi ve Çin'in güneyinde yüz hatlarının evrimine dair ipuçları sunuyor.

Guangxi Kültürel Eserleri Koruma ve Arkeoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Xie Guangmao, fosilin Güney Çin'de bulunan ve güvenilir tarihlemeye olanak sağlayan tek tam insan kafatası fosili olduğunu belirterek, erken dönem insanların çeşitliliği, tarih öncesi toplumların göç ve iletişim uygulamaları ve Geç Paleolitik Çağ'da yaşayan insanların cenaze törenleri konusundaki çalışmalar açısından önemli bir değere sahip olduğunu söylüyor.

Projenin sorumlusu Xie, araştırma ekibinin bilgisayar destekli yüz restorasyon yöntemi kullandığını ve 3 boyutlu modelleme yazılımlarının yardımıyla yüksek hassasiyette restorasyon çalışması gerçekleştirdiğini söyledi.

Uzmanlar, bu çalışmanın gelecekteki antropolojik araştırmalar için kritik bir referans oluşturduğunu vurguladı.