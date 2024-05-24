17. yüzyıla ait esrarengiz keşif... 'Şeytandan gelen mektup' deşifre edildi!

Yayınlanma: 24.05.2024 - 14:01

Güncelleme: 24.05.2024 - 14:01

Tarihi kayıtlara göre 11 Ağustos 1676'da, Maria Crocifissa della Concezione adlı rahibenin yaşadığı manastırdaki hücrenin zemininde, anlaşılmaz semboller ve harfler içeren bir not bulundu.

Rahibe Maria, sonraları bir mektup olduğu anlaşılan bu notun, Tanrı'dan uzaklaşıp kötülüğe yönelmesini sağlamak amacıyla bizzat şeytan tarafından kaleme alındığını öne sürmüştü.

Karmakarışık 14 satırdan oluşan bu mesaj, yüzyıllar boyunca pek çok uzman tarafından deşifre edilemedi.

Isabella Tomasi olarak doğan ve ünlü İtalyan yazar Giuseppe Tomasi di Lampedusa'nın atası olduğu bilinen Rahibe Maria, tarihi kayıtlara göre henüz 15 yaşındayken Sicilya'daki Palma di Montechiaro manastırına girmişti.

MESAJ NASIL DEŞİFRE EDİLDİ?

Bu muamma üzerinde uzun yıllar çalışan, İtalya'daki Ludum Bilim Merkezi'nin direktörü Daniele Abate, başlarda Rahibe Maria'nın eski metinleri bir araya getirerek "kendi dilini yarattığından" şüphelenmeye başladıklarını söyledi.

Live Science'a verdiği demeçte Abate, "Mektup sanki steno ile yazılmış gibi görünüyordu. [Biz de bu sebeple], Rahibe Maria'nın eski harfleri kullanarak yeni bir kelime dağarcığı oluşturduğunu düşündük" dedi.

Abate ve ekibi, bu teoriyi test etmek için 350 yıllık notu, bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla, farklı dillerdeki steno sembolleriyle karşılaştırdı. Bu yolla, mektubun Yunanca, Latince, Runik ve Arapça da dahil olmak üzere eski alfabelerden kelimelerin bir karışımını içerdiği tespit edildi.

Abate, konuya ilişkin demecinde,"Sesli harfleri bulmak için hecelerin ve grafizmlerin [sembol olarak tasvir edilen düşünceler] mektupta nasıl tekrarlandığını analiz ettik ve sonuçta rafine bir şifre çözme algoritması elde ettik"dedi.

Abate sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece birkaç kelimeyi anlamlı hale getirebileceğimizi düşündük. Ama rahibe iyi bir dil bilgisine sahipti. Mesaj beklediğimizden daha eksiksizdi..."

NOTTA NE YAZIYORDU?

Gelelim notun içeriğine...

Notta, Kutsal Üçleme'ye (teslis) "ölü ağırlıklar" denmesinin yanı sıra, iddiaya göre, "Tanrı ölümlüleri özgürleştirebileceğini düşünüyor ... Sistem hiç kimse için çalışmıyor ... Belki de Styx artık kesindir" ifadeleri yer alıyor.

Yunan ve Roma mitolojisinde Styx, yaşayanların ülkesini yeraltı dünyasından ayıran bir nehir olarak tasvir ediliyor.

Yine de Abate, mesajı daha iyi anlayabilmek için şifreyi çözmekten daha fazlasını yapmaları gerektiğini söylüyor.

RAHİBE MARİA'NIN PSİKOLOJİK DURUMU...

Abate, konuya ilişkin demecinde, "Yazarın psikolojik profilini görmezden gelemezsiniz. Bu rahibe hakkında mümkün olduğunca çok bilgi toplamamız gerekiyor" dedi.

Abete ayrıca, araştırmalar sırasında Rahibe Maria'nın akli dengesinin yerinde olmadığını tespit ettiklerini ifade ederek, "Tarihi kayıtlardan her gece çığlık attığı ve şeytana karşı savaştığını öğrendik" dedi.

Genç kadının şizofreni veya bipolar bozukluktan muzdarip olduğunu düşünen Abete, "şeytan imgesinin bu bozukluklarda sıklıkla mevcut olduğunu" belirtti.