Tek soru 5 yanıt: Dünyanın en zengin ülkesi hangisi?

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SERVET

Kişi başına düşen ortalama servete bakıldığında, yani ülkedeki tüm servet miktarı ülkenin nüfusuna bölünürse, çok farklı bir hikaye ortaya çıkıyor ve zirvede İsviçre'de yer alıyor.

Bu küçük ve tarafsızlığıyla ünlü ülkenin vatandaşları, kişi başına ortalama 685 bin doların (22 milyon TL) biraz üzerinde bir servete sahiptir. Bu rakam, ortalama bir ABD'linin sahip olduğu 551 bin dolardan (17.7 milyon TL) biraz daha fazla.