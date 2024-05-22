Tek soru 5 yanıt: Dünyanın en zengin ülkesi hangisi?
Dünya’nın en zengin ülkesi sorulduğunda, akla ilk gelen beş ayrı kıstasa göre, beş ayrı cevap bulunuyor. İşte, o kıstaslar ve bunlara göre en zengin ülkeler!
Hangi ülkenin en zengin ülke olduğu sorusuna, basitçe toplam varlıkları, toplam borçtan çıkardığınızda bulduğunuz en yüksek sonucun ‘en zengin ülkeyi’ işaret ettiği söylenebilir, ancak bu yeterli değildir.
TOPLAM HANE HALKI SERVETİ
UBS Küresel Servet Raporu 2023’e göre, bir ülkenin varlıklarının toplamından borçların toplamı çıkarıldığında, ABD'nin neredeyse 140 trilyon dolarlık (4 katrilyon 500 trilyon TL) toplam servet ile en zengin ülke olduğunu öğrenmek muhtemelen son derece şaşırtıcı olacaktır. Bu servetin nasıl dağıtıldığı ise tam bir muamma...
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SERVET
Kişi başına düşen ortalama servete bakıldığında, yani ülkedeki tüm servet miktarı ülkenin nüfusuna bölünürse, çok farklı bir hikaye ortaya çıkıyor ve zirvede İsviçre'de yer alıyor.
Bu küçük ve tarafsızlığıyla ünlü ülkenin vatandaşları, kişi başına ortalama 685 bin doların (22 milyon TL) biraz üzerinde bir servete sahiptir. Bu rakam, ortalama bir ABD'linin sahip olduğu 551 bin dolardan (17.7 milyon TL) biraz daha fazla.
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MEDYAN SERVET
Kişi başına düşen medyan servet, tüm nüfusa göre tam ortada yer alan kişinin sahip olduğu servet miktarını ifade eder. Bu ölçüte göre, ABD ilk 10'a bile giremiyor. Listenin başında, medyan vatandaşının serveti 250 bin doların (8 milyon TL) biraz altında olan Belçika yer alıyor; listenin ikinci sırasında geçen yıl birinci sırada yer alan Avustralya var ve üçüncü sırada ise Hong Kong yer alıyor.
EN ÇOK MİLYARDERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKE
Kime sorduğunuza bağlı olarak, ya 813 kişiyle ABD ya da 814 kişiyle Çin en çok milyardere ev sahipliği yapıyor. Öte yandan, Çin'in zirvede yer almasından bağımsız olarak, ABD'deki milyarder sayısı yıldan yıla artarken, Çin milyarder kaybediyor.
EN DÜŞÜK YOKSULLUK ORANINA SAHİP ÜLKE
Ülkenizde, "en çok milyardere sahip olmak" büyük bir övünç kaynağı olabilir, ancak milyonlarca insan yoksulluk sınırında yaşarken en çok milyardere sahip olmak ne ifade eder? Finans sitesi Insider Monkey’e göre, en düşük yoksulluk oranına sahip ülke Slovenya.
Anaokulu eğitiminin ücretsiz olması gibi politikaları benimseyen Slovenya, dünyadaki en düşük yoksulluk oranına sahip ülke oldu. Bunun gibi birçok halkçı politika sayesinde listede ilk sırada yer alıyor.
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