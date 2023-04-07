170 milyon yıl öncesine ait çiçekli bitki fosilleri bulundu

Çin'de bir araştırma ekibi, ülkenin kuzeybatısında, Orta Jura dönemine ait kapalı tohumlu (angiosperm) olarak bilinen çiçekli bitki fosilleri buldu.

Xinhua
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 00:00
170 milyon yıl öncesine ait çiçekli bitki fosilleri bulundu
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Lanzhou Üniversitesi Toprak Bilimleri Fakültesi, Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü, Ningxia Jeoloji Müzesi ve Kuzeybatı Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nden araştırmacıların yaptığı araştırmanın sonucu, Life dergisinde yayınlandı.

Lanzhou Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Han Lei, konu hakkında şunları söyledi:

"Ortak çabalar sayesinde, Çin'in kuzeybatısında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bitki fosillerinin bilgisayarlı mikrotomografisini çektik. Bulgu, bu bitkilerin yaklaşık 170 milyon yıl önce Çin'in kuzeybatısında, Jura döneminde çok yaygın olabileceğini gösterdi, bu da çiçekli bitkilerin kökeni ve evrimini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu."

Fosiller, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai ve Gansu eyaletleri ile Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde bulundu.


çiçekli bitki fosilleri

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