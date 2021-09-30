18 ayar altınla kaplanmış iPhone 13 Pro Max satışa çıktı: Vergisiz fiyatı 430 bin TL
Lüks akıllı telefon tasarımlarıyla tanınan İngiliz mücevher firması Caviar, 18 ayar altınla kaplanmış iPhone 13 serisini piyasaya sürdü. Apple'ın son amiral gemisi iPhone 13 Pro Max'in altın versiyonu yaklaşık 430 bin TL.
İngiliz mücevher firması Caviar'ın hazırladığı 'Total Gold' adlı özel seri, Apple'ın en yeni amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in 18 ayar altından yapılmış versiyonlarını içeriyor.
Altın iPhone 13 Pro Max’in, 'sanatsal barok tarzda' tasarlandığı ve yalnızca 99 adet üretildiği belirtildi.
En düşük hafıza kapasitesine sahip olan modelin fiyatı ise 42 bin 390 dolar (yaklaşık 380 bin lira). iPhone Pro Max'te ise fiyatlar 48 bin 80 dolardan (yaklaşık 430 bin lira) başlıyor.
Görsel: caviar.global
Telefonların iç donanımları ise, herhangi bir mağazadan alabileceğiniz iPhone 13 modelleri ile aynı. Fakat asıl fark, dış tasarımda ortaya çıkıyor.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; şirket, altın kaplı iPhone 13 Pro Max’in "sanatsal barok tarzda" özenli bir şekilde işlendiği belirtiyor. Aynı zamanda modelin bilgileri ve benzersiz seri numarası da telefonun üzerinde yer alıyor.
Görsel: caviar.global
CAVIER: 'ALTIN, STATÜYÜ TEMSİL EDER'
Caviar’ın web sitesinde yapılan açıklamada, "Altın üzerine, zarif sanatsal gravür ve barok tarzda zengin bir süsleme, lüksü ve bireyselliği bir araya getiriyor. Altın, sahibinin üstünlüğünü, yüksek statüsünü ve kararlı doğasını sembolize eder” denildi.
iPhone 13 modelleri Türkiye’de geçen hafta satışa çıkmıştı.
Türkiyede, iPhone 13 Mini’nin fiyatı 10 bin 999 TL’den, iPhone 13’ün fiyatı 11 bin 999 TL’den, i iPhone 13 Pro'nun başlangıç fiyatı 15 bin 999 TL’den ve iPhone 13 Pro Max’in fiyatı 17 bin 999 TL’den başlıyor.
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