1995 yılında 2025'e dair hangi öngörülerde bulunulmuştu?

Yayınlanma: 01.01.2025 - 18:07

Güncelleme: 01.01.2025 - 18:07

BBC

BBC'nin Yarının Dünyası adlı programı 1995 yılında dünyanın 30 yıl sonra, yani 2025 yılında nasıl gözükeceğine dair tahminlerini yayınlamıştı.

Yayın hayatı sona eren programda dünyanın en ünlü bilim insanlarından Prof. Stephen Hawking, "2025'te büyük değişiklikler bekleyebiliriz" demişti.

Program ekibi ise hologram cerrahisinden uzay çöpleri jeline kadar dünyayı sarsacak bir dizi yenilik tahmininde bulundu.

Şimdi gelin Yarının Dünyası programının bugünkü dünyayı ne kadar doğru öngördüğüne göz atalım.

2005'in siber ayaklanmaları

BBC

1995'te internet büyük bir yükselişteydi, bu da program yapımcılarının gelecekte bunun nelere yol açacağını düşünmesine yol açtı.

Programın öngörüsü internetin ileride büyük sorunlara yol açacağına yönelikti.

Program, iş dünyasının liderleri ve bankaların 2000 yılına kadar internetin kontrolünü ele geçireceğini, erişimi kısıtlanmış bir "süper ağ" kuracağını öngörmüştü.

Bunun sonucunda ise hackleme eylemleri, geliştirilen virüsler ve hatta isyanlar olacaktı.

Sonuç: İnternet büyük ölçüde açık kaldı ve isyanlar yaşanmadı. Ancak hackerların eylemleri birçok insan için sıkıntıya neden oldu.

Programın öngöremediği şey ise Kuzey Kore gibi devletlerin desteklediği hackerların rolü oldu.

Siber güvenlik, hükümetler ve şirketler için çok önemli bir alan haline geldi.

Ayrıca bankalara güvenmeyenler kripto paraları özellikle Bitcoin'i destekliyor.

Asteroit madenciliği ve uzay çöpü jeli

Program, uzay madenciliğinin kârlı bir sektör haline geleceğini ve şirketlerin, Dünya'ya yakın asteroitlerden değerli metaller çıkaracağını öne sürdü.

Ayrıca uzay çöplerinin astronotlar için tehlike yaratacak boyuta ulaşacağı düşünüldü ve bu soruna çözüm olarak dev bir köpük jeliyle bu çöplerin kontrol altına alınması öngörüldü.

Sonuç: Program bir süper köpük jel ve uzay madenciliği sektöründeki öngörülerini tutturamadı.

Ancak uzay çöpleri önemli bir sorun.

Ancak Fütürist Tom Cheesewright, uzay madenciliği konusunda iyimser.

"Potansiyel zenginlikler akıl almaz düzeyde ve teknoloji tamamen erişimimiz dahilinde" diyor.

Süper cerrahlar ve robotları

BBC

Yarının Dünyası İngiltere'nin 2004 yılına kadar cerrahların başarı oranlarını yayımlamasını gerektiren bir yasa çıkaracağını öngörmüştü.

En başarılı cerrahlar o kadar popüler ve yüksek maaşlı olacaktı ki, hastalara gitmek yerine hastaların hologramları onlara gönderilecekti.

Cerrahlar, "mekansal eldivenler" kullanarak ameliyat yapacak, robotlar ise cerrahların hareketlerini mükemmel şekilde taklit edecekti.

Sonuç: Tam anlamıyla doğru çıkmasa da robotlar cerrahi operasyonlarda yardımcı oluyor.

Akıllı hoparlörler ve hızlı seyahat

BBC Programın öngörüsüne göre akıllı hoparlörler uçan bir kafa hologramı şeklinde hizmet verecekti

Program bir ailenin gelecekte sanal gerçeklik gözlüğü ve Siri ya da Alexa gibi akıllı bir hoparlörle iletişim kurduğunu gösteriyordu.

Hatta ultra hızlı seyahatin de olacağını tahmin etmişti.

Sonuç: Ultra hızlı seyahat hala hayal, ancak hologramlar, akıllı hoparlörler ve sanal gerçeklik gözlükleri giderek yaygınlaşıyor.

Kola takılan mikroçip ile bankacılık

BBC Yaygın olmasa da mikroçiple bankacılık gerçekleştirenler var

Yarının Dünyası'nda insanların kollarındaki bir mikroçip implantı ile para çekebileceği ve bankacılık işlemleri yapabileceği tahmin edilmişti.

Sonuç: Bankacılık gün geçtikçe otomatikleşiyor. İnsan vücuduna yerleştirilen ve ödeme yapmayı sağlayan mikroçipleri üreten şirketler var. Parmak izi ve yüz tarama gibi diğer teknolojiler ise daha yaygın olarak kullanılıyor.

2055'te dünya nasıl olacak?

Fütürist Tracey Follows, programın birçok büyük fikri doğru tahmin ettiğini, ancak son 30 yılın en büyük iki temasını kaçırdığını düşünüyor: Büyük teknoloji şirketlerinin yaygınlaşması ve sosyal medya.

2055'e baktığında, insanların birçoğunun bilinçle birbirine bağlı olacağını, yani fikir paylaşımında bulunmak için insan ve teknolojinin bir arada bir zihin gibi çalışacağını düşünüyor.

"Fikir paylaşımı gerçekten bir 'beyin fırtınası' olacak, fikirleri sadece düşünerek paylaşacaksınız" diyor.

Tom Cheesewright, önümüzdeki 30 yılın en heyecan verici iki gelişmesinin malzeme bilimi ve biyomühendislik alanında olacağını öngörüyor.

Malzeme bilimi sayesinde daha güçlü, daha hafif ve daha ince cihazların yaratılması dünyayı değiştirebilir.

Biyomühendislik ise sıkı düzenlemelerle birlikte tıbbı dönüştürme ve insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük zorlukları, karbon emisyonlarının azaltılması, temiz su ve gıdaya erişim gibi, çözme gücüne sahip.

Size göre önümüzdeki 30 yılda neler olacak?

Cevabınız ne olursa olsun Prof. Hawking'in 30 yıl önceki şu sözlerine kulak vermek faydalı olabilir:

"Bu değişimlerin bazıları çok heyecan verici, bazıları ise endişe verici. Kesin olan bir şey var ki, bu dünya çok farklı olacak ve muhtemelen beklediğimiz gibi olmayacak."