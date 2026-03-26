Son dakika... İstanbul Boğazı'na yaklaşan Türk petrol gemisi vuruldu!

Rusya'dan yola çıkan ve İstanbul Boğazı'na girişine 14 deniz mili mesafe kalan Pergamon Denizcilik'e ait 'Altura' adlı ham petrol tankeri, İnsansız Deniz Aracı (İDA) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile vuruldu.

HaberDenizde.com'un aktardığına göre; 140 bin ton ham petrol taşıyan tankerin köprü üstünde patlama meydana geldi ve makine dairesi de su aldı.

Gemi mürettebatının yardım çağrısı yaptığı, bunun üzerine Kıyı Emniyeti’ne bağlı Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 römorkörlerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

'İRAN BAĞLANTISI' İDDİASI

Tankerin daha önce Beşiktaş Denizcilik filosunda “Beşiktaş Dardanelles” adıyla hizmet verdiği, Mayıs 2024’te Panama merkezli Kayseri Shipping tarafından satın alındığı ve “Kayseri” adıyla filoya katıldığı aktarıldı.

Kasım 2025’te ise, İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik tarafından alındıktan sonra adının “Altura” olarak değiştirildiği belirtildi.

163 bin 750 dwt kapasiteli tankerin, sonraki süreçte art arda yaptırım listelerine alındığı kaydedildi. Geminin, 24 Ekim 2025’te Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım listesine girdiği, 13 Aralık 2025’te de İsviçre ve Ukrayna, 24 Şubat 2026’da ise Birleşik Krallık tarafından yaptırım kapsamına alındığı vurgulandı.

Yaptırım açıklamalarında, Kayseri Shipping’in kurucusu Hector Varela De Leon’un da Temmuz 2025’te ABD yaptırım listesine eklendiği bilgisi yer aldı.

Şirketin gerçekte, Şubat ayında İsrail tarafından öldürülen İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi’nin eski Genel Sekreteri Ali Şamhani’nin oğlu Mohammad Hossein Shamkhani ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

SALDIRI SONRASI KRİTİK HASAR OLUŞTU

