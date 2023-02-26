200 megavatlık güneş enerjisi santralinin açılışı yapıldı

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 11:34

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 12:37

Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre Ürdün'ün en büyük güneş enerjisi projesi olan tesis, Abu Dabi Geleceğin Enerji Şirketi Masdar ile Finlandiyalı yatırım ve varlık yönetimi grubu Taaleri'nin ortak girişimi.

YILDA 360 BİN TONLUK KARBONDİOKSİT SALIMI ÖNLENECEK

Projenin tanıtım törenine Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber de katıldı ve Baynouna fabrikasının açılışının sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edeceğini, temiz enerji çözümlerini geniş ölçekte yaygınlaştıracağını ve Ürdün'le ortak geliştirdikleri etkili iklim eylem planını destekleyeceğini söyledi.

Bakan, projenin Ürdün'ün temiz enerji ve iklim hedeflerine ulaşmasına katkı sunacağına, istihdam yaratacağına ve ekonomik kalkınmaya destek olacağına da vurgu yaptı. Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe de yeni güneş enerjisi santralinin yılda 360.000 tonluk karbondioksit salınımını önlemeye yardımcı olacağını söyledi.