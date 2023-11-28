2007'den beri görülmeyen asteroit Dünya'ya çarpabilir

Yayınlanma: 28.11.2023 - 08:47

Güncelleme: 28.11.2023 - 08:47

2007’de ilk kez keşfedilen, ama o zamandan beri bir daha görülemeyen “kayıp asteroit”, önümüzdeki yıl Dünya’ya çarpma potansiyeli dolayısıyla bazı bilim insanlarının endişelenmesine sebep oluyor. 2007 FT3 olarak adlandırılan asteroit, gökbilimciler tarafından 2007 yılında keşfedilmesinden yaklaşık bir gün sonra ortadan kayboldu.

NASA'YA GÖRE GELECEK YIL DÜNYA'YA ÇARPABİLİR

NASA’nın Dünya’ya Yakın Nesne Araştırmaları Merkezi (CNEOS), ortadan kaybolduğundan bu yana asteroidin nereye gideceğini belirlemeye ve bildiğimiz diğer Dünya’ya yakın 32.000 asteroidin yanı sıra bu asteroidi takip etmeye çalışıyor. NASA uzmanları, bu asteroidin gelecek yıl Dünya’ya çarpabileceğini düşünüyor.

Chip'in ayrıntılarını verdiği haberde uzayda kaybolan asteroidin yolu tam olarak belirlenemediği için, doğal olarak bu çarpışmanın bir ihtimal dahilinde olduğu aktarılıyor. Ancak kayıp asteroidin Ekim 2024’te Dünya’ya çarpma ihtimali yaklaşık 11,5 milyonda 1 olarak belirlendi. Eğer asteroit Dünya’ya çarparsa 2,6 milyar ton TNT gücüyle patlayacak. Böyle bir çarpma gezegeni yok etmek yeterli olmayacaktır ancak indiği yerde büyük hasara yol açacak ve muhtemelen gezegenin her tarafına şok dalgaları gönderecektir.

Şu anda görünmeyen bir asteroidin Dünya’ya doğru yaklaştığını düşünmek korkutucu bir düşünce olabilir. Ancak bu, bu konuda endişelenmek zorunda kaldığımız ilk sefer değil. Dünya’ya yakın 30.000’den fazla asteroit keşfetmesine ve izlemesine rağmen, NASA ve diğer kurumlar Güneş’in güçlü ışığı sebebiyle henüz keşfedemediğimiz büyük asteroitler veya kuyruklu yıldızlar bulunduğundan eminler.