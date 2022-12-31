2022'de okyanuslarda keşfedilen en tuhaf 10 yaratık

31 Aralık 2022 Cumartesi, 07:25

Live Science bu tuhaf yaratıklardan 10'unu okurlar için listeledi.

"Spagetti yığını"

İlk kez 2012'de keşfedilen spagetti solucanı, Biremis cinsinin bir üyesi. Monterey Bay Akvaryumu Araştırma Enstitüsü'nün (Monterey Bay Aquarium Research Institute-MBARI) temmuzda yayımladığı görüntü sosyal medyada dikkat çekmişti.

Biremis cinsi canlıların gözleri ve solungaçları yok. Kaliforniya Körfezi'nde görüntülenen bu canlılar genellikle suyun 2 bin metre derininde yaşıyor.

Çoğu spagetti solucanı, deniz tabanının altındaki yuvalarında yaşıyor. Ancak MBARI araştırmacılarının görüntülediği türün suda yüzdüğü gözlemlendi.

YAVRULARINI TAŞIYAN KALAMAR

MBARI araştırmacıları okyanusun derinlerinde yaşayan bir kalamarı, yumurtalarını jelatine benzeyen tabakayla taşırken görüntüledi.

Independent Türkçe'nini aktardığı derlemeye göre kalamarların çoğu, yumurtalarını deniz tabanına ya da suda sürüklenen jelatinimsi bir keseye bırakıyor. Yaratığın bu keseyi nasıl ürettiği bilinmiyor. Bazı hayvanlarsa yavrularının hayatta kalma şansını artırmak için yumurtaları yanında taşıyor.

Ancak bu davranış, annenin daha çok enerji harcaması ve avlanma riskinin artması anlamına geliyor. Dolayısıyla epey nadir sergileniyor.

MBARI uzmanları, Bathyteuthis cinsinden bir kalamarın yavrularını taşımasını ilk kez 2015'te görmüştü.

Araştırmacılar, 6 Temmuz'da paylaşılan videoda türü bilinmeyen Bathyteuthis kalamarı sayesinde ikinci kez bu davranışı gözlemledi. Okyanusun derinliklerinde yaşamını sürdüren diğer kalamarların da benzer şekilde davranmasından şüpheleniliyor.

Yaratık, kıyıdan 90 kilometre uzakta ve 1390 metre derinde bulundu.

"Yarısı soyulmuş muz"

Yarısı soyulmuş muza benzeyen jelatinimsi yaratık, Pasifik Okyanusu'nda gözlemlendi.

Latince adı Psychropotes longicauda olan canlı aslında bir denizhıyarı. Bu hayvan yaklaşık 60 santimetre uzunluğunda.

Mavi ve yapışkan

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) araştırmacılar, Atlantik Okyanusu'nda eylülde çıktıkları keşif gezisinde ne olduğu anlaşılamayan ilginç bir hayvan gördü.

Araştırmacılar, üzerinde ufak çıkıntıları olan ve mavi bir topu andıran yumuşak deniz canlısıyla karşılaştı.

NOAA'nın Okyanusun Keşfi biriminin resmi Twitter hesabından yayımlanan görüntülerde deniz canlısının iki bireyi yer aldı. Görüntülenen ilk canlı top gibi yuvarlak bir şekil almıştı. İkincisiyse düzleşmiş ve deniz tabanına yayılmış haldeydi.

Keşif, ABD'ye bağlı Virjin Adaları'ndan biri olan St. Croix açıklarında yapıldı.

Bilim insanları bunun yumuşak mercan, sünger veya tulumlu olabileceğini düşünüyor.

Tuhaf gözlü kalamar

MBARI uzmanları tuhaf gözlere sahip parmak kırmızı renkli kalamarı Kaliforniya açıklarında yakaladı. Çilek kalamarı (strawberry squid) diye bilinen yaratığın bir gözü diğerinden daha büyük. Büyük sarı göz, kalamarın üzerindeki canlıları görebilmek için yukarıyı tarıyor. Küçük siyah gözse av ve avcıları tespit edebilmek için aşağıya bakıyor.

Latince adı Histioteuthis heteropsis olan hayvan 725 metre derinlikte gözlemlendi.

Poşete benzeyen denizhıyarı

Denizde süzülen bir poşete benzeyen tuhaf yaratık, Hawaii yakınlarında görüldü.

Keşif gemisi Nautilus'taki uzmanlar, 2 bin 201 metre derinlikteki yaratığın aslında denizhıyarı olduğunu ve Elpidiidae familyasından geldiğini ifade etti.

Saydam yaratığın kısa mesafelerde yüzmesini sağlayan yüzgeç benzeri bir uzantısı var.

Yarı saydam balık

NOAA araştırmacıları, Alaska'daki Aleutian Adaları çevresinde jöle benzeri balığı yakaladıklarında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Crystallichthys cyclospilusun gövdesi benekli ve yarı saydam. 830 metre derinlikte yaşayan bu canlı, görüntüsü sayesinde avcılardan gizlenebiliyor. Ancak hayvanın arkasındaki sır perdesi devam ediyor.

"Ürpertici gülüşlü balık"

Avustralya kıyılarında bir balıkçı, gizemli bir balık yakaladı. Alışılmadık yaratık şişkin gözleri, pürüzlü cildi, sivri burnu ve insanı andıran ağzıyla dikkat çekti.

Yaklaşık 650 metre derinde yakalanan balığın hangi türe ait olduğu bilinmiyor. Uzmanlar bunun muhtemelen Centrophorus granulosus adlı köpekbalığı türünün bir örneği olduğunu düşünüyor.

Tuhaf kalamar

II. Dünya Savaşı'ndaki Leyte Körfezi Muharebesi'nde batan USS Johnston'ın enkazını arayan araştırmacılar, Filipinler'de çarpıcı bir keşif yaptı.

Okyanusta en derine inen kalamar keşfedildi. Magnapinnidae familyasından bir yaratık, 6 bin 200 metrede yüzerken görüntülendi.

Darth Vader

Star Wars evrenindeki Darth Vader'a benzetilen tesbih böceği, Meksika Körfezi'nde bulundu.

Bathynomus yucatanensis adı verilen tür, 600-800 metre derinde kurulu bir tuzakla yakalandı. Yaratığın uzunluğunun 26 santimetreyi geçtiği görüldü.