2023'te kullanıma sunulması planlanan 6 yeni emoji

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 08:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 08:00

Unicode Konsorsiyumu, 2023 yılında hangi emojilerin kullanıcıların karşısına çıkacağına karar verdi. Emojipedia internet sitesi bu yıl kullanıma sunulması planlanan emojileri listeleyerek gözler önüne sermiş oldu.

TAMAMEN YENİ 6 YENİ EMOJİ YOLDA

Bir blog yazısıyla duyurulan yeni emojiler yeni yüz ifadelerini yiyecekleri ve bir de nesneyi içeren toplam 6 farklı emojiden oluşuyor. Unicode, Emoji 15.1 derlemesine dahil edilebilecek 578 yeni varyantı değerlendirdiğini de ekliyor.

Bu varyantlar eskilere oranla küçük farklar içerecek.

Unicode, örnek vermek gerekirse soldan sağa doğru hareket eden bir koşucu, araba ve sörfçü değişikliklerini ekleyi palınlıyor çünkü zaten halihazırda sağdan sola doğru hareketi temsil eden benzer emojiler kullanıma açık.

Açıklanan emoji dizisinde; misket limonu, zehirli olmayan mantar, kırılmış zincir, onaylayan yüz ifadesi, kibarca "hayır" diyen yüz ifadesi ve anka kuşu yer alıyor.

Emojiler onaylanırsa bu yılın sonuna kadar bütün dijital platformlara söz konusu emojiler eklenecek.