WhatsApp yeni emojileri test ediyor

WhatsApp yeni özellikler deniyorken bir diğer yandan da üç hareketli emoji üzerinde çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2022 Cuma, 23:32
WhatsApp yeni emojileri test ediyor
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WhatsApp yeni özellikler üzerinde çalışırken bir diğer yandan üç yeni hareketli emojiyi de test ediyor.

Bu emojiler WABetaInfo tarafından fark edildi. Blog yazısındaki emojilere bakıldığında farklı renklerde 'kalpler' olduğu anlaşılıyor. Daha önce ortaya çıktığı kadarıyla 21 adet emoji yoldaydı.

Bu 21 emojinin de 8'inin değiştiği de aktarılmıştı.

WABetaInfo’daki detaylarda WhatsApp test ettiği gri kalp, pembe kalp ve açık mavi kalp emojileri de hareketli ve büyük olarak sunacak.


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