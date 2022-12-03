WhatsApp için 21 yeni emoji yolda! Beklenen emoji geliyor
WhatsApp yeni gelecek 21 emojiyi duyurdu. Bu emojiler arasında çok beklenen ve istenen renkli kalpler ve çak bir beşlik gibi onlarcası var.
WhatsApp çok yakında yeni 21 emojisini kullanıcıların beğenisine sunacak. Öncesinde yeni gelecek emojiler detaylandırıldı. Bu yeni emojilerin bazıları kullanıcılar tarafından sosyal medya tarafında WhatsApp'a gelmesi için paylaşımlar yapılıyordu. Pembe, mavi ve gri renkli eklenen kalplere ek olarak, farklı hayvan türleri, jestler ve yiyecekler de geliyor.
WHATSAPP'A GELECEK YENİ EMOJİLER
WhatsApp'ın yeni emojileri mevcut durumda beta sürüm kodlarında keşfedildi. Emojiler şu anda klavyeye eklenmemiş olsa da yakında eklenmesi ve kullanıcılara sunulması bekleniyor.
İşte WhatsApp'a gelecek yeni emojiler:
- Titreyen yüz
- Pembe kalp
- Mavi kalp
- Gri kalp
- Eşek
- Geyik başı
- Ördek
- Melek kanadı
- Denizanası
- Sümbül
- Bezelye
- Zencefil
- Yelpaze
- Tarak
- Yan flüt
- Marakas
- Sikh sembolü
- Wi-Fi sembolü
- Çak bi' beşlik (soldan)
- Çak bi' beşlik (sağdan)
- Kuş başı
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