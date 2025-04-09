2025 BAFTA Oyun Ödülleri'nin kazananları belli oldu! Yılın oyunu hangisi oldu?

Yayınlanma: 09.04.2025 - 21:17

Güncelleme: 09.04.2025 - 21:18

BAFTA Oyun Ödülleri 21 yıldır veriliyor. Her yılın oyunu ödülüyle dikkat çeken BAFTA, 2019 yılında en iyi oyun ödülünü God of War'a vermişti. 2020 yılında ise Outer Wilds almıştı. 2021'de Hades, 2022 yılında ise Returnal almıştı. 2023 yılına geldiğimizde ise Vampire Survivors bu ödülü almıştı. 2024 yılında da Baldur's Gate 3 ödülün sahibi olmuştu.

2025 BAFTA OYUN ÖDÜLLERİ'NİN KAZANANLARI

2025 yılının en iyi oyunu ödülünün kazananı ise Astro Bot oldu. Oyun tam 5 farklı kategoride ödüle layık görüldü. Astro Bot, daha önce de en iyi oyun ödülünün sahibi olmuştu. PlayStation'da bir maskot karakterin oynandığı 3 boyutlu platform oyunu olan Astro Bot, en iyi oyun ödülünün yanı sıra en iyi animasyon, en iyi ses başarısı, en iyi aile oyunu ve en iyi oyun tasarımı ödüllerini de kazandı.

Sony için genel anlamda başarılı bir ödül töreniydi, çünkü 2024'ün bir diğer büyük hiti olan Helldivers 2, en iyi çok oyunculu oyun ve müzik kategorilerinde iki ödül aldı.

Öte yandan en iyi İngiliz oyunu kategorisinin kazananı olaak karşımıza çıkan Thank Godness You're Here! kısaca çizgi film şeklinde tasarlanmış bir komedi oyunu.

Geliştiricinin ilk oyunu ödülünün kazananı ise Balatro oldu.

Gelişen oyun kategorisinde ise karşımıza önceki yıllardan bildiğimiz Vampire Survivors çıkıyor.

Anlatı tarafında ise en iyi oyun Metaphor: Refantazio ödülün kazananı oldu.

Teknik başarıda ise en iyi oyun Senua's Saga: Hellblade II oldu.