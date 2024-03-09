2024 BAFTA Oyun Ödülleri için adaylar açıklandı

BAFTA Oyun Ödülleri 2024 bu yıl 11 Nisan'da düzenlenecek. Oyun adaylarını açıklayan BAFTA komitesi, 2023 yılının en çok konuşulan oyunu Baldur's Gate 3'e odaklanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:21
2024 BAFTA Oyun Ödülleri için adaylar açıklandı
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BAFTA Oyun Ödülleri 20 yıldır veriliyor. Bu noktada önceki yıllarda verilen oyunlarla ses getirmişti. Örneğin 2019 yılında en iyi oyun ödülünü God of War almışken, 2020 yılında Outer Wilds almıştı. 2021'de Hades, 2022 yılında ise Returnal almıştı. 2023 yılına geldiğimizde ise Vampire Survivors bu ödülü almıştı.

En iyi oyun kategorisinde karşımıza Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Dave the River, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Spider-Man 2 ve Super Mario Bros. Wonder yer alıyor. 

En iyi animasyon tarafında Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Hogwarts Legacy, Spider-Man 2, Star Wars Jedi: Survivor, Super Mario Bros. Wonder yer alıyor.

En iyi sanatsal başarı, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cocoon, Diablo 4, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush

En iyi Ses, Alan Wake 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Hi-Fi Rush, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Star Wars Jedi: Survivor

En iyi İngiliz yapımı oyun, Cassette Beasts, Dead Island 2, Disney Illusion Island, Football Manager 2024, Viewfinder, Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

En iyi ilk oyun, Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Stray Gods: The Roleplaying Musical, Venba, Viewfinder

En iyi gelişim gösteren oyun, Cyberpunk 2077, Final Fantasy 14 Online, Fortnite, Forza Horizon 5, Genshin Impact, No Man's Sky

En iyi aile oyunu, Cocoon, Dave the Diver, Disney Illusion Island, Hi-Fi Rush, Hogwarts Legacy, Super Mario Bros. Wonder

Eğlencenin ötesinde en iyi oyun, Chants of Sennaar, Goodbye Volcano High, Tchia, Terra Nil, Thirsty Suitors, Venba

En iyi oyun tasarımı, Cocoon, Dave the Diver, Dredge, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Viewfinder

En iyi çok oyunculu oyun, Baldur's Gate 3, Call of Duty: Modern Warfare 3, Diablo 4, Forza Motorsport, Party Animals, Super Mario Bros. Wonder

En iyi müzik, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Star Wars Jedi: Survivor

En iyi anlatı, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Dredge, Final Fantasy 16, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Star Wars Jedi: Survivor

En iyi yeni fikri mülkiyet (IP), Chants of Sennaar, Dave the Diver, Dredge, Hi-Fi Rush, Jusant, Viewfinder

En iyi başrol, Amelia Tyler as Narrator in Baldur's Gate 3, Cameron Monaghan as Cal Kestis in Star Wars Jedi: Survivor, Nadji Jeter as Miles Morales in Marvel's Spider-Man 2, Neil Newbon as Astarion in Baldur's Gate 3, Samantha Béart as Karlach in Baldur's Gate 3, Yuri Lowenthal as Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2

En iyi yardımcı oyuncu, Andrew Wincott as Raphael in Baldur's Gate 3, Debra Wilson as Cere Junda in Star Wars Jedi: Survivor, Ralph Ineson as Cidolfus "Cid" Telamon in Final Fantasy 16, Sam Lake as Alex Casey in Alan Wake 2. Tony Todd as Venom in Marvel's Spider-Man 2, Tracy Wiles as Jaheira in Baldur's Gate 3

En iyi teknik başarı, Alan Wake 2, Final Fantasy 16, Horizon Call of the Mountain, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Starfield

Oyuncuların Seçimi (Halk tarafından halen oylanıyor)

  1. Baldur's Gate 3
  2. Cyberpunk 2077
  3. Fortnite
  4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  5. Lethal Company
  6. Marvel's Spider-Man 2

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