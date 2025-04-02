Nintendo Switch 2'ye FromSoftware'den özel oyun

Nintendo Switch 2 resmen tanıtılmasının ardından bu konsola özel oyunların çıkacağının da bilgisi verildi. FromSoftware de The Duskbloods'u duyurdu.

Nintendo Switch 2'ye FromSoftware'den özel oyun
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 23:14

Nintendo Switch 2 yeni özelliklerle gelmedi aynı zamanda yenilenen tasarım ve oyun sistemiyle de geldi. Açıklandığı kadarıyla Nintendo Switch 2 için özel oyunlar geliştirilecek ve önceki cihazlara da gelmeyecek. 

FROMSOFTWARE'DEN NINTENDO SWITCH 2 İÇİN YENİ OYUN: THE DUSKBLOODS

Dark Souls, Elden Ring ve Sekiro gibi efsaneleşen oyunlara imza atan FromSoftware'den de Nintendo Switch 2'ye özel yeni The Duskbloods oyunu geliyor. 

Oyun çok oyunculu bir yapıya sahip olacak ve FromSoftware’in oyunlarından ayrılacak.

Nintendo Direct etkinliğinde duyurulan The Duskbloods, 2026 yılında piyasaya sürülecek. Oyunla ilgili kısa bir tanıtım videosu da yayınlandı:


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