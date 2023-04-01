2023 BAFTA Oyun Ödülleri kazananı belli oldu

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 11:49

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 11:49

BAFTA Oyun Ödülleri 19 yıldır veriliyor. Bu noktada önceki yıllarda verilen oyunlarla ses getirmişti. Örneğin 2019 yılında en iyi oyun ödülünü God of War almışken, 2020 yılında Outer Wilds almıştı. 2021'de Hades, 2022 yılında ise Returnal almıştı.

EN İYİ OYUN ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ ÇOK KONUŞULDU

2023 yılına geldiğimizde ise Vampire Survivors oyununun bu ödülü aldığını görüyoruz.

2023 BAFTA Oyun Ödülleri’nde diğer kazananları işe şu şekilde: