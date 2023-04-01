2023 BAFTA Oyun Ödülleri kazananı belli oldu
2023 BAFTA Oyun Ödülleri için düzenlenen etkinlikte en iyi oyun ödülünün sahibi belli oldu. Ünlü bir yapıma gitmeyen ödül sonrası oyuna bir ilgi oldu.
BAFTA Oyun Ödülleri 19 yıldır veriliyor. Bu noktada önceki yıllarda verilen oyunlarla ses getirmişti. Örneğin 2019 yılında en iyi oyun ödülünü God of War almışken, 2020 yılında Outer Wilds almıştı. 2021'de Hades, 2022 yılında ise Returnal almıştı.
EN İYİ OYUN ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ ÇOK KONUŞULDU
2023 yılına geldiğimizde ise Vampire Survivors oyununun bu ödülü aldığını görüyoruz.
2023 BAFTA Oyun Ödülleri’nde diğer kazananları işe şu şekilde:
- En İyi Oyun: Vampire Survivors
- En İyi Animasyon: God of War: Ragnarök
- En İyi Sanatsal Başarı: Tunic
- En İyi Ses Sanatı: God of War: Ragnarök
- En İyi İngiliz Oyunu: Rollerdrome
- En İyi İlk Defa Çıkış Yapan Oyun: Tunic
- En İyi Gelişen Oyun: Final Fantasy XIV Online
- En İyi Aile Oyunu: Kirby and The Forgotten Land
- En İyi Eğlencenin Ötesinde Oyun: Endling – Extinction is Forever
- En İyi Tasarıma Sahip Oyun: Vampire Survivors
- En İyi Çok Oyunculu Oyun: Elden Ring
- En İyi Müziklere Sahip Oyun: God Of War: Rangarök
- En İyi Hikaye: Narrative
- En İyi Orijinal Oyun: Elden Ring
- En İyi Oyun Başrolü: Christopher Judge (God of War: Ragnarök – Kratos)
- En İyi Oyun Yardımcı Oyuncusu: Laya Deleon Hayes (God of War Ragnarök – Angrboda
- En İyi Teknik Başarı: Horizon Forbidden West
- Oyuncular Tarafından Verilen Oylara Göre Yılın Oyunu: God of War: Ragnarök
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