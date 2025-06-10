2025 yılının en yenilikçi şirketi belli oldu

En yenilikçi şirketlerin bulunduğu listede ilk sırada Amerika merkezli yapay zeka tabanlı savunma şirketi Anduril Industries yer aldı.
EN YENİLİKÇİ ŞİRKETLERDaha önce ilk sırada yer alan OpenAI ise Anduril'in yükselişi ile ikinci sıraya düşmüş oldu.
Listede özel sektörde yer alan yenilikçi girişimler sıralanıyor. Listede yer alan 50 girişimin 17'si doğrudan kurumsal yapay zeka çözümleri üzerine çalışıyor.
Listenin üçüncü sırasında Databricks yer alırken, diğer şirketler şu şekilde sıralandı:
Anduril
OpenAI
Databricks
Anthropic
Canva
Ramp
Flock Safety
AlphaSense
Octopus Energy
Stripe
Revolut
Thrive Market
Metropolis
Transcarent
Lead Bank
Carbon Robotics
Virta Health
Fruitist
Saronic Technologies
GrubMarket
MoonPay
Writer
ŌURA
Einride
Abnormal AI
Iambic Therapeutics
Perplexity
Scale AI
Rippling
Gecko Robotics
Footprint
Harvey
Apptronik
Notion
Waabi
Zum
Formation Bio
Shield AI
Navan
VAST Data
Rad AI
Glean
ElevateBio
Exotec
Figma
Zipline
Abridge
Sierra
Esusu
Runway