2025 yılının en yenilikçi şirketi belli oldu

En yenilikçi şirketlerin bulunduğu listede ilk sırada Amerika merkezli yapay zeka tabanlı savunma şirketi Anduril Industries yer aldı.

EN YENİLİKÇİ ŞİRKETLER

Daha önce ilk sırada yer alan OpenAI ise Anduril'in yükselişi ile ikinci sıraya düşmüş oldu.

Listede özel sektörde yer alan yenilikçi girişimler sıralanıyor. Listede yer alan 50 girişimin 17'si doğrudan kurumsal yapay zeka çözümleri üzerine çalışıyor.

Listenin üçüncü sırasında Databricks yer alırken, diğer şirketler şu şekilde sıralandı:

Anduril

OpenAI

Databricks

Anthropic

Canva

Ramp

Flock Safety

AlphaSense

Octopus Energy

Stripe

Revolut

Thrive Market

Metropolis

Transcarent

Lead Bank

Carbon Robotics

Virta Health

Fruitist

Saronic Technologies

GrubMarket

MoonPay

Writer

ŌURA

Einride

Abnormal AI

Iambic Therapeutics

Perplexity

Scale AI

Rippling

Gecko Robotics

Footprint

Harvey

Apptronik

Notion

Waabi

Zum

Formation Bio

Shield AI

Navan

VAST Data

Rad AI

Glean

ElevateBio

Exotec

Figma

Zipline

Abridge

Sierra

Esusu

Runway