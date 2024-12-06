2025’te Google arama neler sunacak? İşte merak edilen yenilikler...

Yayınlanma: 06.12.2024 - 18:13

Güncelleme: 06.12.2024 - 18:13

Google CEO'su Sundar Pichai, New York Times Dealbook Zirvesi’nde, Google Arama’nın 2025’te tarihindeki en büyük dönüşümü yaşayacağını açıkladı. Yapay zeka destekli yeni stratejilerin devreye alınacağını belirten Pichai, bu değişimlerin kullanıcı deneyimini nasıl yeniden şekillendireceğini anlattı.

GOOGLE ARAMA’DA YAPAY ZEKA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Pichai’nin açıklamalarına göre, Google Arama 2025 itibarıyla sadece bilgi sunmakla kalmayacak, kullanıcıların daha karmaşık sorularına detaylı ve kişiselleştirilmiş yanıtlar üretebilecek. CEO, “Yapay zekayı merkezimize aldık. 2025’in başlarında bile Arama’nın neler yapabileceğine inanamayacaksınız” diyerek, yeni dönemin etkileyici bir deneyim sunacağının altını çizdi.

Bu kapsamda Google’ın generatif yapay zeka modellerini daha yoğun şekilde entegre edeceği belirtiliyor. Özellikle kullanıcıların özet sonuçlar, kapsamlı analizler ve hatta tahmin odaklı öneriler gibi yeniliklerle karşılaşması bekleniyor.

GOOGLE’IN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜNÜN ARKASINDA NE VAR?

Google’ın bu radikal adımları yalnızca teknoloji odaklı bir yenilik değil. Şirket, ABD hükümetinin kazandığı antitröst davası sonrasında reklam ve arama alanındaki tekelleşme eleştirileriyle karşı karşıya. Bu davanın etkileri Google’ın dijital ekosisteminde köklü değişiklikler yapmaya mecbur kalmasına yol açtı.

Chrome veya Android gibi varlıklarını satması ihtimalleri konuşulsa da Pichai bu tartışmaları yapay zeka yatırımlarıyla gölgede bırakmayı tercih etti. “Google olarak her zaman teknolojinin sınırlarını zorlama konusunda lider olduk ve yapay zeka alanında bunu sürdüreceğiz” dedi.

YAPAY ZEKA GOOGLE ARAMALAR’I NASIL ŞEKİLLENDİRECEK?

Google’ın 2025 stratejisinde ön plana çıkacak yeniliklerden bazıları şöyle:

Generatif Yanıtlar: Kullanıcılar, karmaşık sorunlara çok yönlü ve detaylı yanıtlar alabilecek.

Kişiselleştirilmiş Arama: Kullanıcının ilgi alanları ve alışkanlıklarına göre özelleştirilen sonuçlar.

Sesli ve Görsel Arama Gelişimleri: Arama motorunun görsel ve sesli içerikleri daha etkin analiz edebilmesi.

Hız ve Doğruluk: Daha güvenilir ve hızlı sonuçlar sunan bir altyapı.

GOOGLE RAKİPLERİNE MEYDAN OKUYOR

Google’ın dönüşümü, Amazon, OpenAI ve Bing gibi rakiplerini zorlamaya yönelik bir hamle olarak da değerlendiriliyor. Pichai’nin “Arama’nın geleceği, yapay zekanın zirvesinde yer almayı gerektiriyor” ifadeleri Google’ın bu alandaki liderliğini koruma kararlılığını ortaya koyuyor.

KULLANICILAR NE BEKLEMELİ?

2025 yılında Google kullanıcıları yalnızca bilgi aramakla kalmayacak aynı zamanda rehberlik eden, yönlendiren ve analiz eden bir arama deneyimi yaşayacak. Ancak şirketin geçmişte yaşadığı güvenilirlik problemleri göz önüne alındığında kullanıcıların yeniliklere temkinli yaklaşması olası.

Google Arama’nın yapay zeka destekli bu büyük değişiminin internet dünyasında nasıl bir devrim yaratacağını hep birlikte göreceğiz. Peki, bu değişiklikler gerçekten bir dönüm noktası mı olacak yoksa yalnızca teknoloji dünyasındaki yeni bir yarışın başlangıcı mı? 2025 yılı bu soruların cevap bulduğu yıl olacak.