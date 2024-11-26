Google Maps, 3 kişinin ölümüne neden oldu

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:14

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:14

Hindistan’ın Bareilly şehrinde 23 Kasım Cumartesi günü çevredeki bir köyden gelen kişiler, nehir kenarında suya gömülü bir araç ve içinde cansız bedenler buldu.

Polis soruşturmasına göre, araçta bulunanlar bir düğünden eve dönmek için GPS kullanıyordu.

Navigasyon, onları tamamlanmamış bir köprüye yönlendirdi. Araç yüksek hızda olduğu için duramayan yolcular, yaklaşık 7,5 metre yükseklikten Ramganga nehir yatağındaki bir çukura düşerek olay yerinde hayatlarını kaybetti.

YEREL HALK TARAFINDAN 'ÖLÜM TUZAĞI' OLARAK BİLİNİYOR

TRT'de yer alan habere göre; hayatını kaybedenlerin isimleri Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar olarak tanımlandı. Üçlü, eve kısa yoldan gitmeye çalışıyordu.

Edinilen bilgiye göre, kaza yerindeki köprü 2022’deki şiddetli sel felaketinde yıkıldı. Köprü yerel halk arasında da 'ölüm tuzağı' olarak biliniyor.

Yıkılan köprüde seyahate izin verilmemesine rağmen, yeterli uyarı levhalarının olmaması ve sürücülerin güncel olmayan dijital haritalara güvenmesi bölgeyi ciddi bir tehlike haline getiriyor.