Google, Rekabet Kurulu’nda savunma yaptı: Pazar hakimiyeti iddialarına yanıt verdi
Google, Rekabet Kurulu'nda çevrim içi reklamcılık pazarında kendine haksız avantaj sağladığı suçlamalarına karşı savunma yaptı: 'Pazara hakim değiliz' dedi.
Google, Türkiye’de Rekabet Kurulu’nun çevrim içi reklamcılık alanında başlattığı soruşturmada sözlü savunmasını sundu. Şirketin temsilcisi, çevrim içi reklam teknolojileri pazarında hakim olmadıklarını savunarak, pazar rekabetini engellemediklerini öne sürdü.
SORUŞTURMANIN DETAYLARI
Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle’nin yönettiği oturumda, Google’ın kendine avantaj sağlayarak rekabeti ihlal ettiği ve kendini kayırma eylemiyle suçlandığı belirtildi. Özellikle DSP (talep tarafı platformları) ve yayıncı reklam sunucuları üzerindeki etkisi vurgulandı. Soruşturma heyeti, iki başlıkta Google’ın yeterli taahhütler sunduğunu, ancak diğer iki iddia için incelemenin sürdüğünü açıkladı.
GOOGLE’IN SAVUNMASI
Google temsilcisi, pazar hakimiyetini reddederken, medya temsilcileri haber sıralamalarında adil davranılmadığını belirtti. Tüketici Birliği Federasyonu temsilcisi de reklam fiyatlarının rekabeti engelleyici şekilde belirlendiğini savundu.
GOOGLE’A GLOBAL YAPTIRIMLAR
Avrupa’da Google’a, reklam teknolojisinde tekel oluşturduğu iddiasıyla 2,1 milyar euroluk tazminat davası açıldı.
Kanada, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde benzer davalar sürerken, Rusya’da şirkete YouTube’da içerik kaldırma nedeniyle rekor cezalar kesildi.
Kurulun nihai kararı 15 gün içinde açıklaması bekleniyor. Google’ın bu süreçte nasıl bir adım atacağı merakla takip ediliyor.
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