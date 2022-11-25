2320 yılında geçen korku oyununun sistem gereksinimleri açıklandı
Korku oyunları arasında yerini almaya hazırlanan The Callisto Protocol için sistem gereksinimleri de açıklandı.
Korku oyunları son yıllarda önemli yükseliş trendi içinde. Dead Space yaratıcısı Glen Schofield'ın elinden çıkan ve Striking Distanve Studios ve KRAFTON tarafından yayınlanan yeni oyunu The Callisto Protocol, yakında Steam ve Epic Games başta olmak üzere PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve Xbox One üzerinden kullanıcılarla buluşacak. Şu anda ön siparişte olan oyunun 2 Aralık 2022 tarihinde satışa çıkacağı duyuruldu.
OYUNUN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI
Oyun 2320 yılında geçiyor. Jüpiter'in uydusu Callisto'da bulunan bir hapishane kolonisini gösterecek oyunun hayatta kalma oyunu olduğu aktarılıyor.
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10/11
İşlemci: Intel i5-8400 veya Ryzen 5 2600
RAM: 8GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 580
DirectX: DirectX 11
Depolama: 75GB
Notlar: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekli
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10/11
İşlemci: Intel i7-8700 veya Ryzen 5 3600
RAM: 16GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 veya Radeon RX 5700
DirectX: DirectX 12
Depolama: 75GB
Notlar: SSD önerilir, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekli
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