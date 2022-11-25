2320 yılında geçen korku oyununun sistem gereksinimleri açıklandı

25 Kasım 2022 Cuma, 10:14

Korku oyunları son yıllarda önemli yükseliş trendi içinde. Dead Space yaratıcısı Glen Schofield'ın elinden çıkan ve Striking Distanve Studios ve KRAFTON tarafından yayınlanan yeni oyunu The Callisto Protocol, yakında Steam ve Epic Games başta olmak üzere PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve Xbox One üzerinden kullanıcılarla buluşacak. Şu anda ön siparişte olan oyunun 2 Aralık 2022 tarihinde satışa çıkacağı duyuruldu.

OYUNUN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI

Oyun 2320 yılında geçiyor. Jüpiter'in uydusu Callisto'da bulunan bir hapishane kolonisini gösterecek oyunun hayatta kalma oyunu olduğu aktarılıyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel i5-8400 veya Ryzen 5 2600

RAM: 8GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 580

DirectX: DirectX 11

Depolama: 75GB

Notlar: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekli

Önerilen Sistem Gereksinimleri