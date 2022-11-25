2320 yılında geçen korku oyununun sistem gereksinimleri açıklandı

Korku oyunları arasında yerini almaya hazırlanan The Callisto Protocol için sistem gereksinimleri de açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2022 Cuma, 10:14
2320 yılında geçen korku oyununun sistem gereksinimleri açıklandı
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Korku oyunları son yıllarda önemli yükseliş trendi içinde. Dead Space yaratıcısı Glen Schofield'ın elinden çıkan ve Striking Distanve Studios ve KRAFTON tarafından yayınlanan yeni oyunu The Callisto Protocol, yakında Steam ve Epic Games başta olmak üzere PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve Xbox One üzerinden kullanıcılarla buluşacak. Şu anda ön siparişte olan oyunun 2 Aralık 2022 tarihinde satışa çıkacağı duyuruldu.

OYUNUN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI

Oyun 2320 yılında geçiyor. Jüpiter'in uydusu Callisto'da bulunan bir hapishane kolonisini gösterecek oyunun hayatta kalma oyunu olduğu aktarılıyor. 

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10/11

  • İşlemci: Intel i5-8400 veya Ryzen 5 2600

  • RAM: 8GB

  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 580

  • DirectX: DirectX 11

  • Depolama: 75GB

  • Notlar: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekli

Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10/11

  • İşlemci: Intel i7-8700 veya Ryzen 5 3600

  • RAM: 16GB

  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 veya Radeon RX 5700

  • DirectX: DirectX 12

  • Depolama: 75GB

  • Notlar: SSD önerilir, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekli

 


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