IKEA, mobilya mağazasında geçen korku oyununu tehdit etti: 'Dava ederiz'
Dünyada mobilya konusunda tanınmış markalardan olan IKEA, kendilerini ‘kısmen’ konu alan bir bağımsız yapım korku oyununu dava etmekle tehdit etti. Peki ne oldu da IKEA gibi dev bir şirket, küçük ve bağımsız yapım olan bir oyunu dava etmek istedi?
Bundan 1 ay önce duyurulan bir korku oyunu, dünyaca ünlü mobilya şirketi IKEA'nın radarına girdi ve davalık olma seviyesine geldi.
WebTekno’nun aktardığı habere göre; bunun nedeni, bağımsız bir yapım olan The Store is Closed’un videosuna, sloganına ve amblemine bağlı.
IKEA: ‘THE STORE IS CLOSED’ İSMİ MARKAMIZI ZEDELİYOR
Oyunun ismi ‘The Store is Closed’, yani ‘Mağaza Kapalı’. Oyunun geçtiği mağazanın binası lacivert, mağazanın üzerindeki marka ismi de sarı ve hepsi büyük harf. Kısaca anlayacağınız üzere bir IKEA replikası.
1 ay önce videosu yayımlanan oyun, şu anda Kickstarter üzerinde bir bağımsız yapım olarak geliştiriliyor.
HAREKETE GEÇEBİLİRLER
Ancak muhtemelen IKEA'nın bu hareketinden sonra oyunun geliştirilmesine son verilecek. Zira global çaptaki mobilya devi, oyunun isminin kendi markalarını zedelediklerini söylüyor ve bu şekilde geliştirilmeye devam edilirse dava edeceklerini belirtiyor.
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