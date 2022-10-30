IKEA, mobilya mağazasında geçen korku oyununu tehdit etti: 'Dava ederiz'

30 Ekim 2022 Pazar, 15:05

Bundan 1 ay önce duyurulan bir korku oyunu, dünyaca ünlü mobilya şirketi IKEA'nın radarına girdi ve davalık olma seviyesine geldi.

WebTekno’nun aktardığı habere göre; bunun nedeni, bağımsız bir yapım olan The Store is Closed’un videosuna, sloganına ve amblemine bağlı.

IKEA: ‘THE STORE IS CLOSED’ İSMİ MARKAMIZI ZEDELİYOR

Oyunun ismi ‘The Store is Closed’, yani ‘Mağaza Kapalı’. Oyunun geçtiği mağazanın binası lacivert, mağazanın üzerindeki marka ismi de sarı ve hepsi büyük harf. Kısaca anlayacağınız üzere bir IKEA replikası.

1 ay önce videosu yayımlanan oyun, şu anda Kickstarter üzerinde bir bağımsız yapım olarak geliştiriliyor.

HAREKETE GEÇEBİLİRLER

Ancak muhtemelen IKEA'nın bu hareketinden sonra oyunun geliştirilmesine son verilecek. Zira global çaptaki mobilya devi, oyunun isminin kendi markalarını zedelediklerini söylüyor ve bu şekilde geliştirilmeye devam edilirse dava edeceklerini belirtiyor.