2K Games hacklendi! Gelen e-postalara tıklamayın

21 Eylül 2022 Çarşamba, 18:20

Bir süre önce GTA 6'nın sızdırılması sebebiyle oyun dünyasının gündeminden düşmeyen Rockstar Games, yaptığı açıklamayla sızdırılan görüntülerin gerçek oyundan görüntüler olduğunu kabul etmişti. Şimdi ise yeni gelen bilgilere göre Take-Two Interactive çatısı altında yer alan kardeş şirketi 2K Games hacklendi.

2K Games hacklendi, şimdi ne olacak?

2K Games şirketinin altında imzası bulunan oyunlar arasında Mafia, Civilization, BioShock, Borderlands ve XCOM gibileri yer alıyor. Haliyle şirketin milyonlarca aktif kullanıcıya hitap eden oyunları var. Hizmet hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirdiğini duyuran şirket, kullanıcılarına gönderilen e-postaları açmamaları konusunda uyardı.

Oyunların sızıdırılmasının ötesinde 2K Games'in müşterileri hedef alan bir saldırı altında oludğu söyleniyor. Bu sebeple 2K Games'ten gelen herhangi bir e-posta ya da bağlantıya tıklanmaması gerekiyor.