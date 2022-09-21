2K Games hacklendi! Gelen e-postalara tıklamayın
Bir süredir konuşulan Rockstar Games şimdi de kardeş şirketi 2K Games'in hacklenmesiyle gündeme geldi.
Bir süre önce GTA 6'nın sızdırılması sebebiyle oyun dünyasının gündeminden düşmeyen Rockstar Games, yaptığı açıklamayla sızdırılan görüntülerin gerçek oyundan görüntüler olduğunu kabul etmişti. Şimdi ise yeni gelen bilgilere göre Take-Two Interactive çatısı altında yer alan kardeş şirketi 2K Games hacklendi.
2K Games hacklendi, şimdi ne olacak?
2K Games şirketinin altında imzası bulunan oyunlar arasında Mafia, Civilization, BioShock, Borderlands ve XCOM gibileri yer alıyor. Haliyle şirketin milyonlarca aktif kullanıcıya hitap eden oyunları var. Hizmet hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirdiğini duyuran şirket, kullanıcılarına gönderilen e-postaları açmamaları konusunda uyardı.
Oyunların sızıdırılmasının ötesinde 2K Games'in müşterileri hedef alan bir saldırı altında oludğu söyleniyor. Bu sebeple 2K Games'ten gelen herhangi bir e-posta ya da bağlantıya tıklanmaması gerekiyor.
Video Haberler
- Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
- Nil Karaibrahimgil Beşiktaş Festivali’nde sahne aldı
- Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
- Belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
- Evini dükkana taşıdı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Gece gündüz çalıştılar
- Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor
- 2 milyon lira ikramiye çıktı
- Türk doktorlara güveniyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu yerine düşünülen isim belli oldu
- Orduya savaş zamanı alarmı talimatı
- Peker cephesinde yeni gelişme
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Bir an önce kapatsınlar'
- AKP içindeki trol rahatsızlığı: Başımıza bela olacak
- AKP sansürü böyle kayda geçti!
- 'Türkiye şiddetle duvara çarpacak'
- Süleyman Soylu trolleri