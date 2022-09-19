Rockstar Games, GTA 6 sızıntısının gerçek olduğunu onayladı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:41

Rockstar Games'in uzun bir süredir geliştirdiği söylenen GTA 6 için kısa bir süre önce sızıntılar gerçekleşti. Oyunun içinden olduğu söylenen video kısa süre içinde internet alemini sarsmaya yetti. Bazıları grafikleri beğenmezken, bazıları bunun 'yalan sızıntılar'dan birisi olduğuna inandı ancak Rockstar, Twitter üzerinden yaptığı yeni bir açıklama ile bu sızıntıları doğruladı. Yani sızdırılan oyun içi görüntüler gerçekten de geliştirilen oyunun görüntüleri.

GTA 6 ne zaman geliyor, nasıl olacak?

Twitter'da resmi hesabı üzerinden Rockstar Games'ten mesaj var adlı bir metin paylaşan oyun şirketi, erken aşamadaki oyunun görüntülerinin gerçek olduğunu söyledi. Paylaşılan kesitte oyunun halen geliştirilme aşamasında olduğu zaten anlaşılıyordu ancak genel GTA tarzından biraz uzaklaşıldığı için oyunseverlerin bir kısmı tarafından'gerçek görüntüler' olduğuna inanılmamıştı.

Rockstar Games'in resmi açıklaması şu şekilde:

Oyunun içeriği veya herhangi bir detayı hakkında bilgi paylaşmayan şirket oyunun bu şekilde sızdırılması karşısında 'son derece hayal kırıklığına uğradıklarını' açıkladı. Öte yandan yayımlanan mesajda oyuna dair bilgi yer almıyor. Ağ ihlali sebebiyle veri açığı olduğunu aktaran Rockstar, izinsiz girişin yetkisiz bir üçüncü tarafın yasa dışı olarak sistemdeki bilgileri ele geçirdiğini belirtiyor.

Devasa GTA 6 sızıntısı hem kaynak kodlarını hem de videolarını içeriyordu. Erkek ve kadın karakterlerin olduğunu doğrulayan yeni sızıntılar, geliştirme aşamasındaki oyunun daha farklı bir tasarıma sahip olacağını da doğruluyor.