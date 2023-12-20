3 ay boyunca nehirde yosunlarla kaplanan iPhone 12 tamamen çalışıyor

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:15

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:15

Apple’ın 2020 yılında tanıttığı iPhone 12 serisi, IP68 dayanıklılık derecesiyle piyasaya sürülmüştü. Bu da cihazların maksimum 6 metre derinliğe ve 30 dakikaya kadar suya dayanıklı olduğu anlamına geliyordu. Ancak ABD’de yaşanan yeni bir olay, bir iPhone 12’nin bu sınırı hiçe sayarak hayatta kalabildiğini gösterdi.

İlk olarak AppleInsider’ın paylaştığı olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde yaşandı. Siteye konuşan Lee isimli dalgıç, kasım ayında bölgedeki nehrin dibinde çalışır halde bir iPhone 12 keşfettiğini söyledi.

TELEFON YOSUNLARLA KAPLI OLARAK BULUNDU VE ÇALIŞIYORDU

10 Kasım tarihinde Stanislaus isimli nehre temizlik yapmak için dalan Lee, suyun dibinde yosuna bulanmış bir iPhone 12 keşfetti. Telefonu temizleyen dalgıç, kuruması için birkaç günlüğüne onu kenara koydu. 16 Kasım tarihinde cihazı şarja takıp kontrol ettiğinde tamamen çalıştığını gözlemledi ve hayretler içerisinde kaldı.

Webtekno'da yer alan habere göre telefonun şifresi yoktu. Lee, bu yüzden de kilidi açıp son fotoğraflara ve kişilere ulaşabildi. Fotoğraflar uygulamasına göz attığında, en son 4 Eylül günü aynı nehirde çekilen bir videoyla karşılaştı. Bu da telefonun 3 aydan uzun süredir çalışır halde suyun altında kalabildiğini ortaya koydu. Lee, cihazın sahibini halen bulamadığını ancak arayışının sürdüğünü aktardı. Su altında kalan telefonun herhangi bir fotoğrafı ise paylaşılmadı. Yani olay için kesin olarak doğru diyemiyoruz.

Apple, iPhone 12 ve daha yeni modelleri geçici olarak suya dayanabilir şekilde tasarlıyor. Ancak bazı istisnalar da yok değil. Cihazlar, su girişini engelleyen contalarının sağlam kalması sayesinde uzun süre su altında kalabiliyor. Önceki yıllarda 10 ay ve 6 ay su altında kalıp halen çalışan iPhone’lar keşfedilmişti.

Yaşananlar her ne kadar şaşırtıcı ve umut verici olsa da her iPhone’un böyle olabileceği anlamına gelmiyor. Bu yüzden suya temas konusunda dikkatli olmanızda fayda var. iPhone’unuzun sudan zarar görmesini istemiyorsanız belli şeylerden kaçınmalısınız. Bunlar arasında telefonunuzla yüzmek, banyo yapmak, onu saunaya sokmak, basınçlı sularla temas ettirmek ve suyun dibine batırmak, sabun, deterjan, asitli gıdalar gibi sıvılardan uzak tutmak gibi basit şeyler yer alıyor.